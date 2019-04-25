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25.04.2019
ЦАМТО

Компания Textron продолжит восстановление УТС T-6A "Тексан-2" ВВС Ирака

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T-6A Texan II. Фото с сайта af.mil.

ЦАМТО, 24 апреля. МО США объявило о заключении командованием ВВС США с Textron Aviation Defense дополнительного контракта стоимостью 15,35 млн. долл., предусматривающего восстановление 15 УТС T-6A "Тексан-2" ВВС Ирака на иракской базе "Имам Али".

Соглашение, подписанное в рамках программы "Иностранные военные продажи", предусматривает продолжение работ и закупку дополнительных материалов, необходимых для проведения восстановления самолетов. Работы должны быть завершены до 31 июля 2019 года. Новое соглашение увеличивает общую стоимость программы до 35,338 млн. долл.

Textron Aviation Defense проводит восстановление учебно-тренировочных самолетов T-6A "Тексан-2" Военно-воздушных сил Ирака для обеспечения подготовки на территории страны пилотов истребителей F-16.

Базовый контракт на проведение работ по восстановлению 15 УТС T-6A "Тексан-2" ВВС Ирака Министерство обороны США заключило в рамках программы "Иностранные военные продажи" с Textron Aviation Defense 18 июля 2017 года. Стоимость соглашения составила 8,8 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Ираку 20 УТС начальной подготовки T-6A "Тексан-2", а также связанных с контрактом услуг и оборудования 9 декабря 2008 года. Летом 2009 года ВВС США подписали с Hawker Beechcraft два контракта на поставку в общей сложности 15 УТС T-6A "Тексан-2" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость соглашений составила более 155 млн. долл. Поставки УТС начались в 2010 году.

В отчете за 2013 год генерального специального инспектора по делам восстановления Ирака (SIGIR) было отмечено, что поставленные T-6A из-за сложных условий эксплуатации получили повреждения и их техническое состояние является неудовлетворительным. В целях эффективной подготовки пилотов F-16IQ было принято решение о восстановлении T-6A.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
F-16
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Textron
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