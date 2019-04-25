Двигатель для истребителя Су-57 запущен в серию

Двигатель "первого этапа" для российского истребителя Су-57 запущен в серийное производство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию разработчика силовой установки, ОКБ имени А.М. Люльки.

На одном из слайдов говорится о передаче двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство в 2018 году. В октябре было оформлено решение о присвоении изделию литеры 01 - она означает готовность к серийному выпуску. В ноябре завершена передача рабочей конструкторской документации на двигатель. В ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 силовых установок, 20 из них - для летных испытаний Су-57.

Помимо Су-57, турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф-1 со смешением потоков, форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги устанавливается на истребители Су-35. Его главное отличие от предшественников - новая система автоматического управления: она полностью цифровая и построена на отечественной элементной базе. Ее модификация применяется и для двигателя "второго этапа" Су-57. Еще одним преимуществом является бескислородная плазменная система розжига основной и форсажной камер сгорания.

- Двигатель "первого этапа" обеспечивает сверхманевренность, тяговооруженность и малую заметность, - пояснили в ОКБ имени Люльки.

Новый мотор добавит к этим качествам способность разгоняться до сверхзвуковой скорости без форсажа. Первый испытательный полет двигателя "второго этапа" на Су-57 состоялся в декабре 2017 года.

Антон Валагин