Западный эксперт проанализировал первые фото носителя "Посейдона"

Интернет-портал Covert Shores проанализировал первые фото с церемонии спуска на воду первого носителя "Посейдонов" - атомной подводной лодки "Белгород". "Несмотря на ограниченное количество, фотографии все же дают некоторое представление о секретной подлодке", - уверяет автор статьи..

- Корма традиционно является наиболее чувствительной частью лодки, поскольку форма гребных винтов - это ключевой фактор бесшумности, скрытности подлодок. Однако в случае с "Белгородом" не менее интересны разнообразные модификации корпуса, - пишет эксперт портала.

На фотографии он рассмотрел трубу, в которой находится характерная для подлодок проекта 949А "Антей" (по кодификации НАТО - Oscar-II) буксируемая низкочастотная приемная антенна, предположительно семилопастной гребной винт, модифицированные и усиленные по сравнению с "Антеем" вертикальные рули.

Больше всего вопросов у издания вызвала массивная выпуклость на корпусе "Белгорода". Эксперт предположил, что здесь находится некий маневровый движитель, предназначенный для точного удержания положения лодки.

Напомним, первый носитель "Посейдонов" был спущен на воду в Северодвинске 23 апреля 2019 года. Первоначально субмарина строилась по проекту 949А "Антей", но после ее перезаложили по проекту 09852. "Белгород" примут на вооружение в 2021 году, в ближайшие два года будут проводиться совместные испытания подлодки и беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Майя Бирюкова