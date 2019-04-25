Выставка трофейного оружия "Сирийский перелом" прибыла в Санкт-Петербург

В экспозицию выставки вошли 500 экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный эшелон военно-патриотической акции "Сирийский перелом" прибыл на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Открытие выставки, на которую собрались горожане, гости города, а также курсанты военных вузов сопровождалось выступлением бойцов роты почетного караула Западного военного округа (ЗВО).

В эшелоне прибыли 500 экспонатов: трофейные бронеавтомобили, самодельная артиллерия, образцы стрелкового и холодного оружия. На девяти железнодорожных платформах поезда можно увидеть танк Т-55, тоннельную машину китайского производства, боевую машину пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террористов-смертников на базе Jeep Grand Cherokee. В одном из вагонов состава развернута выставка работ военных художников и фотографов.

"Экскурсии и все пояснения дают военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии" , - сказал на церемонии открытия командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, руководивший в 2016-2018 годах российской группировкой в Сирии.

Первоначально выставка должна была работать в течение двух часов, но затем было принято решение продлить ее работу почти на час.