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25.04.2019
ЦАМТО

Армения перевела России часть средств за четыре истребителя Су-30СМ

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Истребитель Су-30СМ
Многофункциональный истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 24 апреля. Армения уже частично оплатила контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Давид Тоноян.

"На первом этапе четыре машины (планирует закупить Армения – ред.), часть средств мы уже внесли", – сказал он. Министр отметил, что Армения и дальше продолжит закупки российских вооружений.

"Вооружаться будем очень усиленно и перевооружаться. В любом случае продолжатся закупки российского оружия", – цитирует "РИА Новости" Д.Тонояна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
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1 комментарий
№1
25.04.2019 07:47
Российские средства от кредита частично вернулись в Россию.....
А самолёты задаром пойдут...
Дурдом "советского разлива" продолжается....
Добиться того, что Азербайджан в ответ купит китайские истребители и наши "великие комбинаторы" от минобороны сядут в лужу...
Схема бесплатной поставки вооружения в Армению, а потом продажа крупной партии вооружения в Азербайджан  давно дает сбои...
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