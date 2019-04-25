Армения перевела России часть средств за четыре истребителя Су-30СМ

ЦАМТО, 24 апреля. Армения уже частично оплатила контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Давид Тоноян.

"На первом этапе четыре машины (планирует закупить Армения – ред.), часть средств мы уже внесли", – сказал он. Министр отметил, что Армения и дальше продолжит закупки российских вооружений.

"Вооружаться будем очень усиленно и перевооружаться. В любом случае продолжатся закупки российского оружия", – цитирует "РИА Новости" Д.Тонояна.