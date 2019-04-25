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25.04.2019
Известия.ru

В "Рособоронэкспорте" заявили о планах поставить Турции С-400 в июле

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Первые поставки в Турцию российских систем ПВО С-400 запланированы в июле. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Да, уже всё обсудили, всё решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов", — цитирует Михеева "Интерфакс". Глава ведомства также отметил, что стороны договорились о частичной локализации производства систем в Турции.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года, напоминает сайт kp.ru.

22 апреля американский сенатор Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции, если Анкара не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, речь идет не о возможном применении ограничительных мер, а о конкретных шагах американской администрации.

Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.

Однако президент Турецкой Республики дал понять Соединенным Штатам, что его страна не заинтересована в предложении Вашингтона, поскольку Россия предложила более выгодные условия сделки.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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