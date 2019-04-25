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25.04.2019
РИА Новости

"Революционная конструкция": National Interest оценил танк Т-14 "Армата"

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", обладающий революционной конструкцией, во многом превосходит основные боевые машины НАТО. К такому выводу пришел автор американского аналитического журнала National Interest Марк Эпископос в статье "Новый российский танк "Армата": лучший в мире?".

Журналист напомнил о характеристиках и функциональных возможностях Т-14, таких как ракеты с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.

"Даже если отбросить надуманные утверждения о том, что "Армата" сможет двигаться по Марсу и вести огонь из рельсовой пушки, едва ли можно усомниться, что Т-14 имеет революционную конструкцию", — говорится в тексте.

Так, Т-14 превосходит основные боевые танки (ОБТ) НАТО по таким показателям, как огневая мощь, маневренность и живучесть, считает Эпископос.

Кроме того, российский танк значительно выигрывает у сопоставимого с ним американского M1A2 Abrams с точки зрения стоимости.

Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. В нынешнем году он приступит к государственным испытаниям.

Танк предназначается для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной как в укрытиях, так и на открытой местности.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, Вооруженные силы Российской Федерации откажутся от массовой закупки танков Т-14 "Армата" из-за высокой стоимости. Он добавил, что вместо этого меньшие средства будут направлены на модернизацию уже имеющихся на вооружении танков, в том числе Т-72.

В ходе форума "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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