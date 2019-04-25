Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
ЗРС С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух".
Перспективная система будет способна поражать не только баллистические цели, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет.
Система будет иметь радиус поражения 600 километров и сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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