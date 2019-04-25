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25.04.2019
РИА Новости

Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.

"Речь идет о завершении работ по ОКРу (опытно-конструкторским работам. — Прим. ред.) и последующем запуске серийного производства", — сказал министр по итогам заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

ЗРС С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух".

Перспективная система будет способна поражать не только баллистические цели, но и самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Система будет иметь радиус поражения 600 километров и сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ГЗЛА
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