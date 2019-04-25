В российском Генштабе назвали цели создания США глобальной системы ПРО
Общеотраслевая информация, Космонавтика, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Глобальная безопасность:
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Создание глобальной системы противоракетной обороны дает США возможность нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.
"Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - сказал он.
По его словам, наращивание возможностей глобальной системы противоракетной обороны США осуществляется в целях нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Проекты
Похожие новости
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)