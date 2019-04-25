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25.04.2019
РИА Новости

В российском Генштабе назвали цели создания США глобальной системы ПРО

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Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Создание глобальной системы противоракетной обороны дает США возможность нанесения внезапного ядерного удара по России, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на Московской конференции по международной безопасности.

"Размещение противоракетных средств возле наших границ создает мощный ударный потенциал США для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, наращивание возможностей глобальной системы противоракетной обороны США осуществляется в целях нейтрализации стратегических ядерных потенциалов России и Китая.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
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Ядерный щит
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