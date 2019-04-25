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25.04.2019
Известия.ru

Мантуров рассказал о скором запуске серийного производства комплекса С-500

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Разработка зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 находится в завершающей стадии, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В среду, 24 апреля, по итогам заседания правительственной комиссии по импортозамещению министр рассказал, что сразу после окончания опытно-конструкторских работ начнется серийное производство этих комплексов противоракетной обороны, пишет "РИА Новости".

12 апреля заместитель командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Юрий Грехов также заявил, что разработка С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций завершится в скором времени. Кроме того, в 2019 году состоится первый выпуск офицеров, которые прошли обучение для работы на ЗРС нового поколения.

Система С-500 "Прометей" способна поражать атакующие баллистические ракеты, боевые блоки межконтинентальных ракет, а также аэродинамические цели — самолеты, беспилотники и вертолеты. Радиус поражения — 600 км.

Сейчас самой передовой зенитной ракетной системой является ЗРК C-400 "Триумф". Поставки комплексов включены в программу перевооружения российской армии.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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