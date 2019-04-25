Американская "оборонка" работает на Китай в обход запретов

КНР использует оборудование гражданских спутников американского производства для наращивания возможностей Народно-освободительной армии Китая.

"Девять из этих (американских) спутников были частью усилий, направленных на подключение связи с китайскими солдатами на спорных передовых постах в Южно-Китайском море, укрепление полицейских сил против социальных беспорядков и обмен сообщениями с отдаленными территориями", – говорится в сообщении Fox News со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что десятый спутник, который строится компанией Boeing Co., предположительно будет использоваться КНР для реализации проекта, который конкурирует с американской системой глобального позиционирования GPS. Кроме того, китайская навигационная система может помочь НОАК в потенциальном конфликте, например, в наведении ракет на объекты поражения.

The Wall Street Journal подчеркивает, что законодательство США запрещает продажу гражданских спутников американского производства Китаю. Однако неурегулированность вопроса об использовании электронного оборудования таких аппаратов, купленных лицензированными субъектами и запущенных на орбиту Земли, позволяет КНР арендовать сервисы на этих ИСЗ.

Запутанные процедуры с владением спутниками и оффшорные фирмы помогли китайскому правительству достичь своих целей. Некоторые из крупнейших компаний США, включая Carlyle Group и Boeing, косвенно содействовали усилиям КНР, констатирует The Wall Street Journal.