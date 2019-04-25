"Попытка доминировать": США демонстрирует России силу авианосцами

Эксперты оценили заявление посла США об авианосцах в Средиземном море

Пребывающие в Средиземном море авианосцы ВМС США не заставят Россию изменить внешнеполитическую повестку, заявили в российском флоте. Таким образом там ответили на сообщение американской стороны о сразу двух авианосцах, нахождение которых в акватории должно поспособствовать тому, чтобы Россия "прекратила свою дестабилизирующую деятельность по всему миру". В Москве уверяют, что российская сторона лишь обеспечивает свою безопасность.

Американские авианосцы в Средиземном море не заставят Россию каким-либо образом изменить внешнеполитическую повестку. К тому же, их действия контролирует ВМФ России, в частности, атомные подводные лодки, сказал РИА "Новости" экс-командующий Северным флотом (1999-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

"Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием", - пояснил Попов. Он признал, что любой авианосец представляет собой очень большую, серьезную мощь, но у российского флота, по его словам, есть все необходимое, чтобы его контролировать.

Адмирал также подчеркнул, что ВМФ РФ не ведет никакой дестабилизирующей деятельности, а, наоборот, стремится усилить безопасность в тех регионах, где появляются его корабли.

Основной задачей флота России он назвал как раз обеспечение безопасности государства на дальних подступах.

Таким образом он ответил на заявление посла США в России Джона Хантсмана, что американские авианосцы, которые находятся в Средиземном море, помогут указать РФ на необходимость "прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру".

"Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 тыс. т международной дипломатии", - отметили в сообщении на сайте 6 флота ВМС США. Там уточнили, что с 23 апреля в данной акватории находятся авианесущие крейсеры "Авраам Линкольн" и "Джонс С. Стеннис".

По словам Хантсмана, дипломатические связи и диалог в совокупности с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, демонстрирует России, что, "если она действительно хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами, ей следует прекратить вести свою дестабилизирующую деятельность по всему миру".

Зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов посетовал, что такой опытный политик, как Хантсман, присоединился к "сомнительной кампании", целью которой является психологическая подготовка ряда стран к мысли о необходимости создания на Ближнем и Среднем Востоке новой группировки, подобной Североатлантическому альянсу.

"Хантсман обвиняет нас в том, что мы наступаем, пробуем доминировать, но возникает вопрос: что вдали от берегов США делает вся эта армада? Общепринятой является концепция органической связи Черного моря и Средиземного. Для нас Средиземное море является таким же близким бассейном, как и Черное. Это особая зона наших интересов. Американцы представляют дело так, что это кусочек мирового океана, где все на равных, но это не так", - возмутился эксперт.

Бакланов заявил RT, что пребывание этих авианосцев в Черном и Средиземном морях - это попытка доминировать в мире.

Двойная ударная группа во главе с атомными авианосцами типа Nimitz "Авраам Линкольн" и "Джонс С. Стеннис" проводит маневры в акватории Средиземного моря с 23 апреля. В общей сложности на них обоих размещено 130 самолетов и девять тыс. моряков и морских пехотинцев. С американскими кораблями работают в том числе испанский фрегат Méndez Núñez, датский Niels Juel, французские авианосец Charles De Gaulle и фрегат Forbin.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что двойная авианосная группа представляет серьезную силу, которая гарантирует выполнение поставленных перед ней задач.

"В эпоху конкуренции великих держав, особенно в морской сфере, одна авианосная группа предоставляет огромную оперативную гибкость и маневренность. Две ударные авианосные группы, действующие вместе (при одновременном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами по НАТО) обеспечивают беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии", - цитирует Фогго издание Минобороны США Stars and Stripes.

Деятельность таких крупных войсковых группировок, по его мнению, наглядно подтверждает приверженность Вашингтона "безопасности и стабильности в регионе".

Последний раз сразу две авианосные группы американских Военно-морских сил были переброшены в Средиземное море еще в 2016 году. Адмирал Брет Батчелдер тогда также пояснил допущенным на борт авианосца Harry S. Truman американским журналистам, что

такие действия были предприняты для "демонстрации силы, которая призвана заверить союзников по НАТО в приверженности США поддержанию баланса сил" в этом регионе.

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин тогда связал переброску "Гарри Трумэна" в Средиземное море с предстоящим саммитом НАТО в Варшаве. "Что касается в целом о ситуации, то, конечно же, здесь есть определенное увеличение и наращивание напряженности в отношениях, это все делается в канун саммита НАТО в Варшаве, это демонстрация силы", - пояснил он.

Лидия Мисник