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25.04.2019
Российская газета

Генштаб призвал НАТО прекратить дестабилизирующую активность у границ России

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Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В регулярном проведении провокационных действий возле российских границ обвинил блок НАТО начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. Выступая в среду на VIII Московской конференции по международной безопасности, он призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых "разграничительных линий" и снизить противостояние по линии Россия - НАТО. Кроме того, по словам российского военачальника, следует строго руководствоваться "основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО" от 1997 года, в котором закреплено, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников.

Важным условием для снижения напряженности, по словам генерала Герасимова, может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил НАТО вблизи западных границ России. В Генштабе же фиксируют в настоящее время размещение дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивание военного присутствия в Черном море.

Внутриполитическая борьба в США, отметил Герасимов, не дает возможности начать конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном, провоцируя развитие антироссийской истерии и возвращая мир в эпоху противостояния "холодной войны".

"На современном этапе для поддержания регионального баланса сил, укрепления глобальной безопасности требуется воля международного сообщества, добровольный отказ от узкокорыстных и эгоистических национальных интересов. Мировому сообществу необходимо приложить усилия, направленные на укрепление роли ООН в качестве ключевого элемента системы международной безопасности, сохранение устойчивости международной правовой системы, недопущение использования военной силы в обход международного права", - отметил начальник российского Генштаба.

В заключение Валерий Герасимов опроверг тезис о якобы ведущихся Россией военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде. "Вооруженные Силы России максимально открыты как в вопросах решаемых ими задач, так и в подхода к обеспечению региональной и глобальной стабильности", - подчеркнул военачальник.


Иван Петров

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