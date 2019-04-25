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25.04.2019
Военное обозрение

Путин упростил получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР

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РФ упрощает получение российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно документу, лица, постоянно проживающие на этих территориях, "имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке". Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России от указанных лиц не должно превышать три месяца со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Упрощенный порядок получения российского гражданства для лиц, проживающих на территории ДНР и ЛНР позволяет сделать это без соблюдения следующих условий: проживание в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждение наличия средств к существованию, подтверждение владения русским языком и отказ от гражданства иностранного государства. Также сокращается срок рассмотрения заявлений.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В то же время в МВД РФ сообщили, что данный закон в первую очередь коснется жителей республик Донбасса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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4 комментария
№1
25.04.2019 04:51
Давно пора было это сделать.
+3
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№2
25.04.2019 09:20
У ДНР/ЛНР теперь свой "безвиз" есть...
0
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№3
25.04.2019 09:46
Извините , случайно  поставил статье "-"  ,  можно  как то отменить ??
0
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№4
25.04.2019 10:35
позорище, это давным-давно надо было сделать.
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