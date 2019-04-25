Путин упростил получение гражданства России жителям ДНР и ЛНР

РФ упрощает получение российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

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Согласно документу, лица, постоянно проживающие на этих территориях, "имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке". Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России от указанных лиц не должно превышать три месяца со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Упрощенный порядок получения российского гражданства для лиц, проживающих на территории ДНР и ЛНР позволяет сделать это без соблюдения следующих условий: проживание в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждение наличия средств к существованию, подтверждение владения русским языком и отказ от гражданства иностранного государства. Также сокращается срок рассмотрения заявлений.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, дающий главе государства право определять категории иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В то же время в МВД РФ сообщили, что данный закон в первую очередь коснется жителей республик Донбасса.