Армения намерена расширить сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе встречи в Москве договорились расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного ведомства.

"В ходе состоявшейся в Москве встречи Тоноян обсудил с Михеевым вопросы армяно-российского военно-технического взаимодействия и предстоящие планы. Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его последовательного развития", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Тоноян участвует в российской столице в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая проходит с 23 по 25 апреля.