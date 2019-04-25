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25.04.2019
РИА Новости

Армения намерена расширить сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

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Армянский экипаж
Армянский экипаж - участник турнира "Танковый биатлон – 2014".
Источник изображения: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе встречи в Москве договорились расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного ведомства.

"В ходе состоявшейся в Москве встречи Тоноян обсудил с Михеевым вопросы армяно-российского военно-технического взаимодействия и предстоящие планы. Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его последовательного развития", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Другие подробности не приводятся.

Тоноян участвует в российской столице в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая проходит с 23 по 25 апреля.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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