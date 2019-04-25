Армения намерена расширить сотрудничество с "Рособоронэкспортом"
ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе встречи в Москве договорились расширить двустороннее сотрудничество, сообщили в среду в пресс-службе армянского военного ведомства.
"В ходе состоявшейся в Москве встречи Тоноян обсудил с Михеевым вопросы армяно-российского военно-технического взаимодействия и предстоящие планы. Стороны достигли ряда новых договоренностей по расширению рамок сотрудничества и обеспечению его последовательного развития", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Другие подробности не приводятся.
Тоноян участвует в российской столице в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая проходит с 23 по 25 апреля.
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