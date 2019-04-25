Войти
25.04.2019
Российская газета

Спуск подводной лодки "Белгород" на воду попал на видео

736
0
+2

Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" попал на видео. Субмарина является первой на флоте подлодкой, способной нести беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

По традиции, символический старт движению корабля из эллинга дал командир экипажа субмарины капитан 1 ранга Антон Алехин, сообщили "РГ" в пресс-службе "Севмаша". Именно он и разбил бутылку шампанского о борт атомохода. Атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" примут на вооружение в 2021 году. Совместные испытания подлодки и беспилотников "Посейдон" продлятся в ближайшие два года.

- Государственная комиссия сделает все, чтобы корабль был качественно и своевременно испытали. С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация существенно увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе в Арктике, - сказал председатель государственной комиссии по приемке атомной подлодки "Белгород" Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев.

Подводный аппарат "Посейдон" способен развивать скорость под водой до 110 узлов - это более 200 километров в час.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
24.04.2019
"Морской монстр": носителя "Посейдона" спустили на воду
24.04.2019
На "Севмаше" спустят на воду подлодку "Белгород" - носителя "Посейдона"
23.04.2019
"Севмаш" спустит на воду первую подлодку для "Посейдонов"
11.04.2019
Эксперт назвал российские подлодки небоеспособными в Арктике
27.03.2019
Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"