Войти
25.04.2019
Российская газета

Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером

671
0
+2

На Киевском судостроительном заводе спустили на воду средний разведывательный корабль для ВМС страны.

- За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которого нет на Украине - по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рибальському". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав, - заявил на церемонии министр обороны Украины Степан Полторак.

Во времена СССР завод "Ленинская кузня" (ныне "Кузня на Рибальському") занимался массовой постройкой 1200-тонных средних рыболовных траулеров образца 60-х годов. Было выпущено порядка 400 судов. Пять заложенных в 90-е годы корпусов остались недостроенными. Вопрос об использовании одного из них в качестве разведывательного корабля для украинских ВМС поднимался еще в 2000-х годах, но проект получил развитие только в 2014, пишет bmpd. На достройку "разведывательного траулера" понадобилось пять лет.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
18.04.2018
Пешком ходите! Россия прекращает перевозки техники НАТО "Русланами"
22.01.2015
США планируют в 2015 г. провести первое испытание ракеты-перехватчика системы ПРО Aegis
17.06.2014
Интервью первого заместителя генерального директора ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
11.06.2014
«Лыбидь» не взлетел
18.02.2008
Кондолиза Райс предотвращает постсоветскую угрозу. В сенате США обсудили внешнеполитические планы Вашингтона
22.01.2007
Авиадвигателестроительная "Корпорация Ивченко" будет открыта для участия зарубежных партнеров - ЗМКБ "Прогресс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"