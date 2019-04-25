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25.04.2019
Военно-промышленный курьер

У террористов уже есть современное оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В настоящее время даже небольшие государства обладают современным оружием и могут наносить серьезный ущерб противникам.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В настоящее время даже незначительные по своему потенциалу государства и международные террористические организации могут обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим противникам", - отметил Герасимов.

Он напомнил, что раньше такая возможность была только у развитых в военном отношении государств. Теперь же, по словам начальника Генштаба, наибольшее влияние на глобальную и региональную безопасность "оказывают факторы субъективного характера, обусловленные агрессивной направленностью политики США и их союзников".

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
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