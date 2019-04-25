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25.04.2019
Российская газета

Военные построят мост для разгрузки пробки на трассе М-4 "Дон"

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Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

В Ростовской области саперы приступили к оборудованию понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон". Наплавной мост, протяженностью 250 метров, позволит ликвидировать автомобильную пробку, возникшую из-за ремонта моста.

"К специальным задачам привлечено более 50 военнослужащих и задействовано свыше 20 единиц специальной и автомобильной техники. В том числе плавающий транспортер ПТС-2, буксирно-моторный катер и другая уникальная техника", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Понтонная переправа будет обладать необходимой грузоподъемностью, чтобы пропускать в южном направлении одиночным порядком грузовые машины и пассажирские автобусы.

Напомним, что 10 апреля из-за ремонта моста через реку Северский Донец в районе города Каменск-Шахтинский была изменена схема движения транспорта. Правый мост был закрыт и введено реверсивное движение автомашин по левому мосту. В результате средняя скорость движения на 930-м километре трассы, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", упала до 10 - 30 километров в час.

С наступлением сезона отпусков и увеличение потока машин возникла угроза повторения прошлогодней ситуации, когда из-за многокилометровых заторов двигающиеся в направлении Ростова-на-Дону пассажирские автобусы из Москвы приходили с опозданием на семь - девять часов. Власти региона были вынуждены выставить посты МЧС.


Николай Грищенко

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