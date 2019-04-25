Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США

России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление в среду, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. "После выхода США из Договора по ПРО всем стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая, хотя наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали, - заявил глава Минобороны России. - Однако в концептуальных документах США официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО".

Сегодня Соединенные Штаты, по словам Сергея Шойгу, развертывают объекты своей ПРО за пределами территории своей страны, перекладывая таким образом на союзников часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет. Это приводит к тому, что их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности, отметил российский военный министр.

США активно продолжают развертывание глобальной системы противоракетной обороны. "Еще раз подчеркну, дестабилизирующий характер ПРО - налицо. Неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений. Это особенно актуально на фоне выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметил министр обороны РФ.

При этом противоракетная оборона, по словам генерала армии Шойгу, никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту необходимых объектов. "Поскольку средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки, и Россия эту задачу решила", - подчеркнул глава Минобороны России.

В марте прошлого года замминистра обороны Юрий Борисов (в настоящее время вице-премьер правительства РФ, курирующий военно-промышленный комплекс) заявлял, что авиационный ракетный комплекс нового поколения "Кинжал", уже стоящий на опытном дежурстве в Южном военном округе, - это высокоточное оружие с многофункциональной боевой частью. По его словам, обходящая все опасные зоны ПВО и ПРО ракета способна уничтожать стационарные и движущиеся объекты. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминцы, фрегаты. "Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель", - отмечал Борисов.

Иван Петров