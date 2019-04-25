Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений

Украина вышла из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с изобретениями, сделанными во времена Советского Союза. Соответствующее решение приняло правительство Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление украинского кабмина.

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Документ о неразглашении "советских секретов" был подписан в 1999 году в Минске. Подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Подписавшие документ страны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, созданных в бывшем СССР". Документом оговаривалось, что в случае рассекречивания какого-либо патента времен СССР, страна должна была обратиться в "Роспатент".

В кабинете министров Украины заявили, что решение о разрыве Украиной данного соглашения принято в рамках общей стратегии выхода из всех соглашений с СНГ.

Соглашение разработано для обеспечения правовой охраны секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. В настоящее время правовые отношения для охраны секретных изобретений между государствами-участницами СНГ отсутствуют

- заявили в украинском правительстве.

Решение о выходе Украины из всех структур СНГ было принято в 2014 году после майданного переворота. В 2018 году Порошенко заявил, что страна выходит из всех договоров, заключенных в рамках СНГ, так как "они не соответствуют национальным интересам Украины".