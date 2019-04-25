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25.04.2019
Военное обозрение

Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений

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Украина вышла из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с изобретениями, сделанными во времена Советского Союза. Соответствующее решение приняло правительство Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление украинского кабмина.

Источник изображения: topwar.ru

Документ о неразглашении "советских секретов" был подписан в 1999 году в Минске. Подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Подписавшие документ страны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, созданных в бывшем СССР". Документом оговаривалось, что в случае рассекречивания какого-либо патента времен СССР, страна должна была обратиться в "Роспатент".

В кабинете министров Украины заявили, что решение о разрыве Украиной данного соглашения принято в рамках общей стратегии выхода из всех соглашений с СНГ.

Соглашение разработано для обеспечения правовой охраны секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. В настоящее время правовые отношения для охраны секретных изобретений между государствами-участницами СНГ отсутствуют

- заявили в украинском правительстве.

Решение о выходе Украины из всех структур СНГ было принято в 2014 году после майданного переворота. В 2018 году Порошенко заявил, что страна выходит из всех договоров, заключенных в рамках СНГ, так как "они не соответствуют национальным интересам Украины".

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Страны
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Компании
Роспатент
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3 комментария
№1
25.04.2019 04:59
Кастрюлеголовые идиоты.
0
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№2
25.04.2019 09:28
Тем секретам 100 лет в минувшую пятницу. Но всё же, очередной некрасивый жест.
0
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№3
25.04.2019 20:33
По факту Украина давно не хранит советские секреты. Все образцы советского вооружения и документацию на них Украина давно передала США
0
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