Минобороны РФ заявило об усилении двух военных округов
Россия не ведет никаких военных приготовлений, как это заявляет ряд западных средств массовой информации, сообщил начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.
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Выступая на конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Москве, Герасимов опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия ведет "военные приготовления". Он назвал такие публикации "русофобскими" и распространяемыми в целях антироссийской пропаганды. По словам начальника ГШ ВС РФ подчеркнул, что российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".
Однако Россия не оставит без внимания концепцию оперативного развертывания сил НАТО рядом с российскими границами и в ответ на это усилит приграничные военные округа. Усилению будут подвергнуты Западный и Южный военные округа, куда будут переброшены соединения из состава других военных округов. Общая численность вооруженных сил России в целом останется на прежнем уровне.
Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов
- заявил Герасимов.
Ранее российский МИД заявил, что Министерство обороны может развернуть новые ракетные комплексы в европейской части страны, если на территории Европы появятся американские ракеты наземного базирования, ранее подпадавшие под ограничения РДСМД.
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Усилению будут подвергнуты Западный и Южный военные округа, куда будут переброшены соединения из состава других военных округов.Ага, "умно"... Оголите другие округа, чтобы потом
Западный и Южный итак самые мощные и наиболее технически перевооруженные, куда еще сильнее их усиливать за счет ослабления других?
Пора бы уже наоборот обратить внимания на другие округа. То, что пока там тихо
Ага, "умно"... Оголите другие округа, чтобы потом внезапно воткнули лом в спину.
умно или нет, покажет время. Вы же не знаете планов верх. командования.
Не исключено, что это демонстрация силы и решимости в целях снижения "влечения" к провокациям со стороны уходящей власти. А то ведь переход власти к Зеленскому может задержаться в случае обострения военного конфликта и введения военного положения.
Или, вдруг, выдача российских паспортов донбассовцам это пункт одного и того же плана..
умно или нет, покажет время.Время так же может показать, что совершена стратегическая ошибка, ибо одни угрозы переоценены, а другие недооценены. И ошибку эту придется исправлять большой кровью, если ее вообще можно будет исправить.
Не исключено, что это демонстрация силы и решимости
Сила, это векторная величина, являющаяся мерой действия на данное тело других тел или полей, в результате которого происходит изменение состояния данного тела. Под изменением состояния в данном случае понимают изменение скорости или деформацию. (с)
Силу и решимость можно только использовать, как это регулярно и небезуспешно демонстрирует Израиль, других эквивалентов физика не знает.
Сила, это ни финансовые депозитарии, которые можно накапливать и получать процентные ставки, сила, это вектор действия, вектор решимости, который не демонстрируется, а используется.
Как было сказано в одном известном фильме: "Нож не доставай, а достал - бей".
Так что пока вы там бицепсы с трицепсами накачиваете, вам ляшки отсушат лоукиком, или вынесут печень.
Так что пока вы там бицепсы с трицепсами накачиваете, вам ляшки отсушат лоукиком, или вынесут печень.надо быть реалистами-на этих направлениях сейчас напряг.спадёт-вернут на место-переброску зря отрабатывают на учениях постоянно што ли?
надо быть реалистами-на этих направлениях сейчас напряг.спадёт-вернут на место-переброску зря отрабатывают на учениях постоянно што ли?
поддержу, ибо если наши "сибирские полки" куда-то выгонят сало растрясти, то только полезнее для гипертонии оф. состава будет. Да и климат там получше. Главное, чтобы осадков из железа и тротила не было.
Скучно им тут. Да и в Чите не весело. Когда знаешь, что пульки летают не за 4000км, а всего за 400-500, то многие процессы в голове нормализуются и мотивация к тренировкам появляется.