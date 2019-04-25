Войти
25.04.2019
Военное обозрение

Минобороны РФ заявило об усилении двух военных округов

963
5
+2

Россия не ведет никаких военных приготовлений, как это заявляет ряд западных средств массовой информации, сообщил начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Москве, Герасимов опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия ведет "военные приготовления". Он назвал такие публикации "русофобскими" и распространяемыми в целях антироссийской пропаганды. По словам начальника ГШ ВС РФ подчеркнул, что российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".

Однако Россия не оставит без внимания концепцию оперативного развертывания сил НАТО рядом с российскими границами и в ответ на это усилит приграничные военные округа. Усилению будут подвергнуты Западный и Южный военные округа, куда будут переброшены соединения из состава других военных округов. Общая численность вооруженных сил России в целом останется на прежнем уровне.

Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов

- заявил Герасимов.

Ранее российский МИД заявил, что Министерство обороны может развернуть новые ракетные комплексы в европейской части страны, если на территории Европы появятся американские ракеты наземного базирования, ранее подпадавшие под ограничения РДСМД.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2019
Герасимов назвал терроризм и отказ США от ДРСМД вызовами безопасности стран СНГ
03.02.2015
Россию никому не покорить
10.09.2014
Воздушно-космический тупик — часть I
28.05.2013
НАТО считает, что холодная война в прошлом
21.08.2012
Что способно разрушить стратегическую стабильность
5 комментариев
№1
25.04.2019 05:50
Цитата, q
Усилению будут подвергнуты Западный и Южный военные округа, куда будут переброшены соединения из состава других военных округов.
Ага, "умно"... Оголите другие округа, чтобы потом внезапно воткнули лом в спину.

Западный и Южный итак самые мощные и наиболее технически перевооруженные, куда еще сильнее их усиливать за счет ослабления других?

Пора бы уже наоборот обратить внимания на другие округа. То, что пока там тихо казалось бы ничего не предвещало беды, не значит что так будет долго всегда.
0
Сообщить
№2
25.04.2019 06:15
Цитата, Восход сообщ. №1
Ага, "умно"... Оголите другие округа, чтобы потом внезапно воткнули лом в спину.

умно или нет, покажет время. Вы же не знаете планов верх. командования.

Не исключено, что это демонстрация силы и решимости в целях снижения "влечения" к провокациям со стороны уходящей власти. А то ведь переход власти к Зеленскому может задержаться в случае обострения военного конфликта и введения военного положения.

Или, вдруг, выдача российских паспортов донбассовцам это пункт одного и того же плана..
0
Сообщить
№3
25.04.2019 10:30
Цитата, VK сообщ. №2
умно или нет, покажет время.
Время так же может показать, что совершена стратегическая ошибка, ибо одни угрозы переоценены, а другие недооценены. И ошибку эту придется исправлять большой кровью, если ее вообще можно будет исправить.

Цитата, VK сообщ. №2
Не исключено, что это демонстрация силы и решимости

Сила, это векторная величина, являющаяся мерой действия на данное тело других тел или полей, в результате которого происходит изменение состояния данного тела. Под изменением состояния в данном случае понимают изменение скорости или деформацию. (с)

Силу и решимость можно только использовать, как это регулярно и небезуспешно демонстрирует Израиль, других эквивалентов физика не знает.

Сила, это ни финансовые депозитарии, которые можно накапливать и получать процентные ставки, сила, это вектор действия, вектор решимости, который не демонстрируется, а используется.

Как было сказано в одном известном фильме: "Нож не доставай, а достал - бей".

Так что пока вы там бицепсы с трицепсами накачиваете, вам ляшки отсушат лоукиком, или вынесут печень.
0
Сообщить
№4
25.04.2019 12:52
Цитата, q
Так что пока вы там бицепсы с трицепсами накачиваете, вам ляшки отсушат лоукиком, или вынесут печень.
надо быть реалистами-на этих направлениях сейчас напряг.спадёт-вернут на место-переброску зря отрабатывают на учениях постоянно што ли?
+1
Сообщить
№5
25.04.2019 17:05
Цитата, 1188 сообщ. №4
надо быть реалистами-на этих направлениях сейчас напряг.спадёт-вернут на место-переброску зря отрабатывают на учениях постоянно што ли?

поддержу, ибо если наши "сибирские полки" куда-то выгонят сало растрясти, то только полезнее для гипертонии оф. состава будет. Да и климат там получше. Главное, чтобы осадков из железа и тротила не было.
Скучно им тут. Да и в Чите не весело. Когда знаешь, что пульки летают не за 4000км, а всего за 400-500, то многие процессы в голове нормализуются и мотивация к тренировкам появляется.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 22:06
  • 28
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"