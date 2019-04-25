Минобороны РФ заявило об усилении двух военных округов

Россия не ведет никаких военных приготовлений, как это заявляет ряд западных средств массовой информации, сообщил начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов.

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Выступая на конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Москве, Герасимов опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия ведет "военные приготовления". Он назвал такие публикации "русофобскими" и распространяемыми в целях антироссийской пропаганды. По словам начальника ГШ ВС РФ подчеркнул, что российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".

Однако Россия не оставит без внимания концепцию оперативного развертывания сил НАТО рядом с российскими границами и в ответ на это усилит приграничные военные округа. Усилению будут подвергнуты Западный и Южный военные округа, куда будут переброшены соединения из состава других военных округов. Общая численность вооруженных сил России в целом останется на прежнем уровне.

Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов

- заявил Герасимов.

Ранее российский МИД заявил, что Министерство обороны может развернуть новые ракетные комплексы в европейской части страны, если на территории Европы появятся американские ракеты наземного базирования, ранее подпадавшие под ограничения РДСМД.