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25.04.2019
Интерфакс-АВН

У военных ведомств России и Сербии насыщенная программа сотрудничества - Шойгу

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Флаги Сербии и России
Флаги Сербии и России.
Источник изображения: http://mosvedi.ru

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Москвы и Белграда в военной и военно-технической сферах стало динамичным и многоплановым, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с главой военного ведомства Сербии Александром Вулином.

"В последнее время наше взаимодействие в военной области приобрело динамичный и многоплановый характер. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа - очень много мероприятий", - сказал С.Шойгу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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