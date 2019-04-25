У военных ведомств России и Сербии насыщенная программа сотрудничества - Шойгу

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество Москвы и Белграда в военной и военно-технической сферах стало динамичным и многоплановым, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с главой военного ведомства Сербии Александром Вулином.

"В последнее время наше взаимодействие в военной области приобрело динамичный и многоплановый характер. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа - очень много мероприятий", - сказал С.Шойгу.