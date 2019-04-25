Спутник ГЛОНАСС сломался на орбите

Один из спутников системы ГЛОНАСС вышел из строя. Об этом сообщает РИА Новости.

Указывается, что аппарат № 751 перестал передавать данные на Землю 24 апреля в 3:00 мск. Он относится к серии "Глонасс-М", гарантированный срок активного существования которого составляет семь лет, и был запущен на орбиту в феврале 2016 года. На данный момент аппарат выведен на техническое обслуживание.

Система ГЛОНАСС включает 26 спутников, из которых работают 23. Для полного покрытия Земли необходимо 24 аппарата.

В ноябре 2018 года сообщалось, что целевая программа ГЛОНАСС закончится в 2021 году, после чего система станет частью программы "Сфера". По словам первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, в нее войдут связь, навигация и дистанционное зондирование Земли.