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25.04.2019
РИА Новости

В Генштабе назвали опасность возможного развала СНВ-3

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Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов выступает на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Источник изображения: © Григорий Сысоев

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вероятность того, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) будет развален, велика, это может привести к потере возможности контроля таких вооружений, заявил в среду начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений - инспекционной деятельности на объектах России и США", - сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности.

По словам Герасимова, отказ от допуска инспекторов на объекты приведет к тому, что при оценке потенциала противостоящих средств России придется исходить из их максимальных возможностей, а не реального состояния, которое можно было бы проверить в ходе инспекций.

"Итог - обострение недоверия, новый виток гонки ракетных вооружений. В первую очередь, это скажется на безопасности государств Европы, ведь США далеко - за океаном. В этой ситуации наши европейские соседи должны определиться сами, нужно ли им такое противостояние", - добавил Герасимов.

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