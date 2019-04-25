В Генштабе назвали опасность возможного развала СНВ-3

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вероятность того, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) будет развален, велика, это может привести к потере возможности контроля таких вооружений, заявил в среду начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Развал этого соглашения приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений - инспекционной деятельности на объектах России и США", - сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности.

По словам Герасимова, отказ от допуска инспекторов на объекты приведет к тому, что при оценке потенциала противостоящих средств России придется исходить из их максимальных возможностей, а не реального состояния, которое можно было бы проверить в ходе инспекций.

"Итог - обострение недоверия, новый виток гонки ракетных вооружений. В первую очередь, это скажется на безопасности государств Европы, ведь США далеко - за океаном. В этой ситуации наши европейские соседи должны определиться сами, нужно ли им такое противостояние", - добавил Герасимов.