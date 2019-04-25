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25.04.2019
ЦАМТО

В.Герасимов: отношения России с США и НАТО находятся на самом низком уровне за всю историю

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Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов во время брифинга по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 24 апреля. Отношения России с США и НАТО находятся на самом низком уровне за всю историю, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Примечательно, что для обоснования своей политики страны Запада в качестве угрозы национальной и коалиционной безопасности выставляют Российскую Федерацию. Это служит "весомым" аргументом для оправдания развязываемой гонки вооружений и способствует ухудшению российско-американских и российско-натовских отношений, которые и без того находятся на самом низком уровне за всю историю взаимодействия", – отметил Валерий Герасимов, выступая перед участниками VIII Московской конференции по международной безопасности.

"Внутриполитическая борьба в США не дает возможности начать конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном, провоцирует развитие антироссийской истерии, возвращает мир в эпоху противостояния "холодной войны", – сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов также предупредил, что "выход США из Договора СНВ-3 приведет к утрате единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений – инспекционной деятельности на объектах Россия-США".

Он подчеркнул, что "отказ от допуска инспекторов на объекты приведет к тому, что в оценках потенциала противостоящих средств мы будем обязаны исходить из максимальных возможностей, а не реального состояния, что можно проверить в ходе инспекции".

"Итог – обострение недоверия, новый виток гонки ракетных вооружений", – заявил глава российского Генштаба.

По мнению Валерия Герасимова, "наибольшее влияние на состояние глобальной и региональной безопасности оказывают факторы субъективного характера, обусловленные агрессивной направленностью политики Соединенных Штатов Америки и их союзников".

Он добавил, что для сохранения глобального доминирования, контроля над мировыми запасами природных ресурсов и транспортными коммуникациями Вашингтон пренебрегает нормами международного права, целенаправленно идет на слом закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности.

По оценке Валерия Герасимова, это ведет к разрушению всей системы стратегической стабильности в мире, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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