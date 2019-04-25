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25.04.2019
ТАСС

Герасимов назвал политику США и их союзников агрессивной

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Генштабе ВС РФ заявили, что западные спецслужбы давно применяют методы гибридной войны против России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов назвал политику США и их союзников агрессивной.

"Наибольшее влияние на состояние глобальной и региональной безопасности оказывают факторы субъективного характера, обусловленные агрессивной направленностью политики Соединенных Штатов Америки и их союзников", - сказал он, выступая в среду на VIII Московской международной конференции по безопасности.

Герасимов добавил, что для сохранения глобального доминирования, контроля над мировыми запасами природных ресурсов и транспортными коммуникациями Вашингтон пренебрегает нормами международного права, целенаправленно идет на слом закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности. По оценке генерала, это ведет к разрушению всей системы стратегической стабильности в мире

Глава Генштаба обратил внимание, что "Вашингтон последовательно освобождается от взятых на себя договорных обязательств в области контроля над вооружениями".

Он также отметил, что спецслужбы западных стран применяют методы ведения гибридной войны против России.

"Методы ведения гибридной войны разработаны не нами. Спецслужбы Запада давно применяют их, в первую очередь, против России", - отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, западные страны обвиняют в подобных действиях Россию, чтобы замаскировать свои действия. Однако "готовых поверить в эту ложь становится все меньше и меньше", подчеркнул Герасимов.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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