Войти
25.04.2019
РИА Новости

Киев уходит от обсуждения ситуации в Керченском проливе, заявили в МИД РФ

551
0
-1
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе.
Источник изображения: © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны в Керченском проливе, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях, заявили в МИД РФ, комментируя российско-украинские консультации в Гааге по данному инциденту.

В Гааге 23 апреля состоялись российско-украинские консультации по вопросу инцидента в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года.

В министерстве отметили, что внимание украинской стороны вновь было привлечено к правилам и нормам российского законодательства и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив.

В ходе консультаций российская сторона поставила вопрос относительно готовности украинской стороны в дальнейшем соблюдать положения соответствующих законов и правил, что помогло бы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, однако он остался без ответа.

"Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них. Таким образом, украинская сторона уходит от предметного обсуждения ситуации, возникшей вследствие неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и продолжает использовать ее в пропагандистских целях", - подчеркнули в МИД РФ, отметив отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Москва призвала Киев действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по ее вине проблемы.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
24.07.2014
Милитаризация угрожает ВВП
05.12.2013
Россия «вооружит» Саудовскую Аравию ("ИноСМИ", Россия)
30.07.2013
В.Путин и В.Янукович приняли участие в праздновании Дня ВМФ России и Дня флота Украины в Севастополе
08.07.2010
Новости "ТВМ-2010". Итоги
25.06.2008
Туркмения получила доступ к российскому оружию, купив шесть "Смерчей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:14
  • 29
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"