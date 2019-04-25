Герасимов заявил, что без помощи России в 2015 году Сирия продержалась бы пару месяцев

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что на тот момент под контролем законного сирийского правительства оставалось не более 10% территории страны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сирийское государство могло продержаться под давлением террористов всего два месяца, если бы российские военные не пришли ему на помощь в сентябре 2015 года. Об этом заявил в среду на Московской международной конференции по безопасности начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он напомнил, что в сентябре 2015 года в после обращения президента Сирии Башара Асада была начата операция ВКС России по разгрому террористов на территории этой страны.

"К этому моменту под контролем законного сирийского правительства оставалось не более 10% территории страны. По нашей оценке, сирийская государственность могла прекратить существование через полтора - два месяца", - сказал генерал.

Если бы не Россия, подчеркнул Герасимов, то к концу 2015 года на территории Сирии и Ирака было бы создано квазигосударственное экстремистское образование со значительным военным потенциалом, в том числе за счет захваченной техники сирийских правительственных войск. "Реальной становилась угроза дальнейшего распространения международного терроризма в регионе. В этом случае победа над ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства", организация запрещена в РФ) даже при консолидации усилий ведущих государств заняла бы длительное время и потребовала больших ресурсов", - отметил генерал.

После вступления России в борьбу с террористами, сказал он, боевикам был нанесен существенный ущерб в военном плане, нарушены их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения, созданы условия для перехода сирийских войск в решительное наступление.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.