Министр обороны России отметил накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира

ЦАМТО, 24 апреля. Главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Активизируются замороженные конфликты. Формируются новые очаги потенциального вооруженного противостояния, многие из которых инициируются извне.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в своем выступлении на VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит конфликт в Ливии. Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке. В Африке нарастает активность террористических группировок. Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами", – пояснил глава российского военного ведомства.

"Все чаще делаются шаги по неоколониальному вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Расширяются зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах", – отметил министр обороны России.

По его словам, в Юго-Восточной Азии под вывеской формирования новой системы безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе предпринимаются попытки сдержать взаимодействие стран за счет создания новых разделительных линий.

Особое внимание в своем выступлении Сергей Шойгу уделил поведению США на международной арене.

Министр обороны России подчеркнул, что "после выхода США из Договора по ПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая".

"Наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединенные Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы", – заявил Сергей Шойгу.

"Сегодня США развертывают объекты противоракетной обороны за пределами своей территории, перекладывая на союзников часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет. По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности", – отметил глава российского военного ведомства.

"Неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений. Это особенно актуально на фоне выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Немало и других примеров пренебрежительного отношения к многосторонним договоренностям и международным институтам", – сказал министр обороны России.

В качестве примеров недобросовестного отношения Вашингтона к своим международным обязательствам Сергей Шойгу назвал отказ США от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также "фактический срыв нормальной работы Организации по запрещению химического оружия".

Кроме того, Сергей Шойгу напомнил, что США неоднократно проводили операции на территории других стран без санкций ООН.

Отдельно остановился министр обороны России на наметившейся тенденции усиления активности НАТО в Черном море и на Балтике.

"Практические действия альянса – будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях – ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны", – заявил Сергей Шойгу, заверив при этом, что "ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО".