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25.04.2019
ТАСС

В Генштабе России считают, что ИГ может возродиться в Заевфратье

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Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото
Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заевфратье в Сирии продолжает оставаться изолированной территорией, из-за чего там может возродиться террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ (старое название ИГ)", - сказал Гаджимагомедов, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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