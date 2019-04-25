В Генштабе России считают, что ИГ может возродиться в Заевфратье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заевфратье в Сирии продолжает оставаться изолированной территорией, из-за чего там может возродиться террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ (старое название ИГ)", - сказал Гаджимагомедов, выступая на Московской конференции по международной безопасности.