Россия и Лаос согласовали направления укрепления военного сотрудничества

Министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за оказание помощи в подготовке лаосских военнослужащих в военных вузах РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военные ведомства России и Лаоса наметили направления укрепления сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил журналистам министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Мы согласовали направления по укреплению сотрудничества в военной сфере между оборонными ведомствами Лаоса и России", - сказал лаосский министр.

Он сообщил, что поблагодарил Шойгу за оказание помощи в подготовке лаосских военнослужащих в военных вузах РФ. Чаннялат высоко оценил ее эффективность и соответствие всем современным стандартам.

"Также мы отметили успешную работу российского отряда гуманитарного разминирования, который успешно работал в Лаосе пять месяцев и помог лаосскому народу", - подчеркнул глава Минобороны Лаоса.

В беседе с журналистами он также выразил мнение, что Московская конференция по международной безопасности является самым важным форумом по безопасности.

Конференция проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.