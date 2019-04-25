Войти
25.04.2019
ТАСС

Россия и Лаос согласовали направления укрепления военного сотрудничества

685
0
0
Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал"
Военнослужащие ВС Лаоса на мотоциклах "Урал".
Источник изображения: rg.ru

Министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за оказание помощи в подготовке лаосских военнослужащих в военных вузах РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военные ведомства России и Лаоса наметили направления укрепления сотрудничества оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил журналистам министр обороны Лаоса Чансамон Чаннялат по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях Московской конференции по международной безопасности.

"Мы согласовали направления по укреплению сотрудничества в военной сфере между оборонными ведомствами Лаоса и России", - сказал лаосский министр.

Он сообщил, что поблагодарил Шойгу за оказание помощи в подготовке лаосских военнослужащих в военных вузах РФ. Чаннялат высоко оценил ее эффективность и соответствие всем современным стандартам.

"Также мы отметили успешную работу российского отряда гуманитарного разминирования, который успешно работал в Лаосе пять месяцев и помог лаосскому народу", - подчеркнул глава Минобороны Лаоса.

В беседе с журналистами он также выразил мнение, что Московская конференция по международной безопасности является самым важным форумом по безопасности.

Конференция проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.04.2019
Шойгу отметил ощутимый практический результат совместной работы военных России и Лаоса
25.04.2019
Министр обороны РФ поблагодарил своего коллегу из Лаоса за передачу в дар Российской армии 30 танков Т-34
25.02.2019
Сабайди, Як-130!
31.01.2018
Экспорт влияния
30.04.2014
К итогам DSA 2014
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.04 22:07
  • 8
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 25.04 22:06
  • 28
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 25.04 21:39
  • 2
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч
  • 25.04 21:20
  • 234
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.04 21:05
  • 8
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 25.04 20:55
  • 4
Роскосмос рассчитывает, что самолет Ил-96-500Т создадут в заявленные сроки
  • 25.04 20:41
  • 1
МиГ-31 в 2017 году был по ошибке сбит ракетой Р-33 с другого истребителя
  • 25.04 20:38
  • 1
Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства
  • 25.04 20:33
  • 3
Киев вышел из договора о неразглашении секретов советских изобретений
  • 25.04 20:31
  • 1
Киев обвинил Москву в "паспортной" оккупации Донбасса
  • 25.04 20:23
  • 2
В Генштабе рассказали о ракетах на кораблях системы ПРО США у границ России
  • 25.04 20:22
  • 4
В США рассказали о проблемах "Арматы"
  • 25.04 20:18
  • 30
Проблемы российской ПВО окружают молчанием
  • 25.04 20:11
  • 7
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 25.04 20:05
  • 1
"Надежных антиторпед ни у кого не было"