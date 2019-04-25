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25.04.2019
ТАСС

Шойгу отметил ощутимый практический результат совместной работы военных России и Лаоса

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Як-130
Министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат (слева) и командующий ВВС страны полковник Кхомлек Сенгпатян лично приняли участие в церемонии передачи первой партии Як-130.
Источник изображения: Марина Лысцева

Глава Минобороны РФ поблагодарил лаосского коллегу Чансамона Чаннялата за передачу в дар 30 танков Т-34

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил ощутимый практический результат работы военных ведомств РФ и Лаоса и поблагодарил главу Минобороны этой страны Чансамона Чаннялата за передачу в дар 30 танков Т-34.

"За последние четыре года наши встречи на полях конференции стали доброй традицией и приносят ощутимый практический результат", - сказал Шойгу на встрече с коллегой, которая прошла на полях Московской международной конференции по безопасности.

"Особые слова благодарности выражаем лаосской стороне за передачу в дар Минобороны России 30 исправных танков Т-34. Эшелон с легендарными танками Победы с триумфом проследовал по всей России - от Владивостока до Москвы", - продолжил российский министр.

Он подчеркнул, что Россия дорожит дружбой с Лаосом, и назвал эту страну давним и надежным партнером РФ в Юго-Восточной Азии.

Глава Минобороны России сообщил, что в следующем году две страны будут отмечать 60-летие установления дипломатических отношений. "Предлагаю обменяться мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в военной области", - сказал Шойгу.

В ответ Чаннялат поблагодарил Шойгу за приглашение принять участие в конференции и возможность проведения двусторонней встречи. "Я и члены делегации высоко ценим эту встречу. Мы рады встретиться с вами как с российским союзником и надежным другом Лаоса", - подчеркнул он.

Гуманитарное разминирование

В середине марта российские военные завершили разминирование в провинции Боликхамсай в Лаосе, обезвредив за время операции более 340 взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок 1964-1973 годов. Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, уточнили в военном ведомстве.

В октябре прошлого года по решению президента РФ Владимира Путина в Лаос для оказания содействия в разминировании был направлен отряд Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек.

Также в Лаосе был открыт филиал Международно противоминного центра Вооруженных сил РФ, где обучаются военнослужащие армии Лаоса.

Московская конференция

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более ста стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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