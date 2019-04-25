Истребитель Mirage F.1 французского производства сбили в Ливии

В минувший вторник появились сообщения, что силы противовоздушной обороны войск фельдмаршала Хафтара сбили боевой самолет своих противников.

#Libya- correction: according to @LNASpox , the wreckage is of an aircraft (in fact a Mirage F-1) that was shot down after bombing al-Watiyah airbase (120km SW of #Tripoli) pic.twitter.com/nfaLh7Ub69 — Oded Berkowitz (@Oded121351) 24 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Крылатая машина попыталась атаковать авиабазу, контролируемую Ливийской национальной армией (ЛНА), расположенную в 120 километрах от столицы страны - Триполи.

Как бывало и ранее в ходе данного конфликта, сразу же по поводу этого события начались различные спекуляции. Вначале объявили, что уничтожен МиГ-23, однако известно, что у противостоящих Хафтару группировок сейчас нет таких исправных истребителей.

Затем появились фотографии, на которых, якобы, запечатлен катапультировавшийся пилот. Но почти сразу выяснилось, что на обнародованных изображениях - летчик сирийских ВВС, сбитый в апреле 2016 года над Алеппо.

Позже поисковым группам все-таки удалось найти обломки поверженного летательного аппарата. По ним опознали легкий многоцелевой Mirage F.1 французского производства. Пара таких самолетов была в распоряжении войск Правительства национального единства.

Кстати, незадолго до инцидента в Сети появилось видео эффектного пролета Mirage на экстремально малой высоте над пустыней.

Во времена Муаммара Каддафи Ливия приобрела во Франции около четырех десятков таких истребителей. Эта авиационная техника активно использовалась в ходе конфликта в Чаде. Позже, во время противостояния с США, F.1 регулярно вылетали на перехват и сопровождение американских самолетов, взлетавших с авианосцев.

К началу гражданской войны 2011 года их число сократилось до минимума, хотя они принимали эпизодические участия в боях.

Insane low pass of a GNA Dassault Mirage F.1 near Misrata, #Libya рџЇ pic.twitter.com/mVsbXNGJi0 — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 20 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов