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25.04.2019
Российская газета

Истребитель Mirage F.1 французского производства сбили в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В минувший вторник появились сообщения, что силы противовоздушной обороны войск фельдмаршала Хафтара сбили боевой самолет своих противников.

Крылатая машина попыталась атаковать авиабазу, контролируемую Ливийской национальной армией (ЛНА), расположенную в 120 километрах от столицы страны - Триполи.

Как бывало и ранее в ходе данного конфликта, сразу же по поводу этого события начались различные спекуляции. Вначале объявили, что уничтожен МиГ-23, однако известно, что у противостоящих Хафтару группировок сейчас нет таких исправных истребителей.

Затем появились фотографии, на которых, якобы, запечатлен катапультировавшийся пилот. Но почти сразу выяснилось, что на обнародованных изображениях - летчик сирийских ВВС, сбитый в апреле 2016 года над Алеппо.

Позже поисковым группам все-таки удалось найти обломки поверженного летательного аппарата. По ним опознали легкий многоцелевой Mirage F.1 французского производства. Пара таких самолетов была в распоряжении войск Правительства национального единства.

Кстати, незадолго до инцидента в Сети появилось видео эффектного пролета Mirage на экстремально малой высоте над пустыней.

Во времена Муаммара Каддафи Ливия приобрела во Франции около четырех десятков таких истребителей. Эта авиационная техника активно использовалась в ходе конфликта в Чаде. Позже, во время противостояния с США, F.1 регулярно вылетали на перехват и сопровождение американских самолетов, взлетавших с авианосцев.

К началу гражданской войны 2011 года их число сократилось до минимума, хотя они принимали эпизодические участия в боях.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
США
Франция
Чад
Продукция
МиГ-23
Компании
Dassault
Проекты
Авианосец
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