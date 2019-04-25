Шойгу заверил коллегу из КНДР, что Россия настроена на сотрудничество

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Россия настроена на развитие сотрудничества с Северной Кореей, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из КНДР генералом армии Но Гван Чхолем.

"В России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Корейской Народно-Демократической Республикой. Подтверждаем настрой на дальнейшее развитие сотрудничества", - сказал российский генерал.

По его словам, в России настроены на углубление политического диалога с КНДР, и знаковым событием станет предстоящая встреча лидеров двух стран.

"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество", - отметил российский министр.