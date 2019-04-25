Технические характеристики подводной лодки "Белгород"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ
Подводная лодка "Белгород" — самая длинная из когда-либо созданных человечеством. После всех изменений проекта субмарина получилась длиной 184 м и 18,2 м в ширину. Новая подводная лодка способна разгоняться до 32 узлов и погружаться на глубину до 510 мв.
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