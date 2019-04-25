Технические характеристики подводной лодки "Белгород"

Подводная лодка "Белгород" — самая длинная из когда-либо созданных человечеством. После всех изменений проекта субмарина получилась длиной 184 м и 18,2 м в ширину. Новая подводная лодка способна разгоняться до 32 узлов и погружаться на глубину до 510 мв.