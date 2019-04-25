Если Су-57 "не соответствует" 5 поколению, проверим на соответствие индийские лекарства

В последнее время практически на постоянном уровне идёт обсуждение того, что индийские партнёры выдвигают всё новые и новые требования в отношении военно-технического сотрудничества с Россией. То индийскую сторону не устраивают характеристики создаваемого истребителя пятого поколения Су-57 (FGFA), то уровень локализации производства вооружений по российской лицензии на индийской территории. Одно из недавних заявлений в Индии связано с закупкой танков Т-90 и требованиями по доведению локализации с 40 до 80 процентов. Не менее сложно продвигались переговоры по поставкам и локализации стрелкового оружия. Индийский рынок огромен, это понятно всем производителям вооружений. Но порой индийские требования выходят за рамки здравого смысла.

Производство лекарств Источник изображения: topwar.ru

В этой связи важно обсудить вопрос о том, есть ли хоть какие-то рычаги у России, при использовании которых от Нью-Дели можно было бы добиться несколько большей лояльности?

Одним из таких рычагов может стать тщательный анализ импорта индийских товаров в Россию. В структуре индийского импорта можно выделить несколько крупных направлений, среди которых фармацевтическая продукция.

Объёмы импорта

В течение последних нескольких лет объёмы импорта индийских лекарственных препаратов только растут. Так, в 2017-м рост составил 19%, превысив 0,56 млрд долларов. При этом ежегодно для Индии растёт и объём российского рынка поставок лекарств. На сегодняшний день этот объём составляют около 6%. С одной стороны, не так много, как могло бы показаться. Но это пятая позиция в структурах индийского фармацевтического экспорта.

Лекарства через ЕС

За счёт российских закупок в Индии обеспечивается функционирование десятков тысяч рабочих мест. Мало того, индийские фармацевтические гиганты стали открывать производства и на территории ЕС. Так, в Румынии действует компания "Терапия С.А.", которая работает от имени индийской "Сан Фармасьютикал Индастриз Ltd." И, заключая контракты с индийскими партнёрами, Россия вынуждена закупать индийские лекарства через те страны ЕС, активно поддерживающие антироссийские санкции.

Вполне можно допустить, что в переговорах с индийскими партнёрами, в том числе в формате БРИКС, стоило бы поднять вопрос об объёмах товарооборота с учётом того, что в последнее время чаще всего именно российская сторона идёт на уступки. Пора бы подумать об определённых уступках и со стороны Индии (в том числе и в вопросах сотрудничества в ОПК), ведь тот же рынок фармацевтики в одну только Индию не упирается.

Не пора ли намекнуть, что если Су-57 не соответствует характеристикам 5-го поколения истребителей, то и индийские лекарства, производимые в той же Румынии "могут не соответствовать характеристикам нового поколения медикаментов". С проверкой, естественно. Вот только правильно ли воспримет этот "намёк" индийская сторона?