РВСН начали получать комплексы для борьбы с беспилотниками

Российский комплекс, предназначенный для защиты РВСН от атак беспилотников, успешно прошел испытания и с начала этого года уже начал поступать в войска. Об этом сообщают "Известиям" со ссылкой на Минобороны России.

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Как заявили в российском Минобороны, в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) с начала года начал поступать комплекс для защиты от беспилотников. Он способен ставить помехи и перехватывать управление дроном. В состав комплекса входят радар, блок радиотехнической разведки (РТР) и аппаратура постановки радиопомех.

В части РВСН он поставляется в двух вариантах - стационарном, предназначенном для организации защиты от БПЛА шахтных установок и мобильном, который будет прикрывать от дронов передвижные грунтовые комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

В мобильной версии система располагается на базе бронеавтомобиля "Тигр", обеспечивающего в отличии от гусеничных машин и бронетранспортеров высокую скорость и мобильность.

По словам военных, в последнее время резко возросла роль беспилотных аппаратов в ведении боевых действий. Появление разведывательного или ударного беспилотника рядом со стратегическим объектом должно немедленно пресекаться путем уничтожения БПЛА или перехвата управления дроном.

В вооруженных силах России в последнее время борьбе с беспилотниками уделяется особое внимание. С 2018 года в программу боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты введены упражнения контрольных стрельб по поражению дронов из штатного оружия — пулеметов, винтовок, пушек танков и БМП. Также упражнения по отражению налетов беспилотников введены в подготовку экипажей боевых кораблей и судов ВМФ РФ.