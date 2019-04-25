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25.04.2019
Военное обозрение

Минобороны тестирует новую боевую машину авианаводчика

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Министерство обороны РФ получило первые образцы боевой машины авианаводчика (БОМАН), способные обнаруживать цели для атаки, давать целеуказания и управлять атакующей авиацией над полем боя. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, новые боевые машины авианаводчика созданы на базе бронеавтомобиля "Тигр". Ранее такие машины разрабатывались на базе БТР-80 и МТ-ЛБ, но широкого распространения в войсках не получили. После изучения опыта боевых действий в Сирии был предложен вариант размещения аппаратуры авианаводки на базе "Тигра" - высокоманевренной и хорошо защищенной машины, хорошо подходящей для условий современного скоротечного боя.

Как сообщается, на борту бронеавтомобиля устанавливаются мощные средства радиосвязи, средства наблюдения и целеуказания и терминалы автоматизированной системы управления. Машина интегрирована в комплекс разведки управления и связи КРУС "Стрелец", позволяющий передавать данные в режиме онлайн. Фактически машина представляет собой авиационный диспетчерский пункт, но только на колесах.

С помощью данной машины авианаводчик может оперативно прибыть в заданный район, осуществить действия по наведению на цель боевой авиации и оперативно покинуть место наблюдения. При этом он освобождается от переноски довольно тяжелой аппаратуры и защищен от стрелкового оружия и осколков снарядов.

Первые образцы боевой машины авианаводчика на базе "Тигра" направлены в Сирию для проведения испытаний в боевых условиях. По результатам накопленного опыта применения в машину могут быть внесены необходимые конструктивные изменения, после которых техника пойдет в серийное производство.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-80
МТ-ЛБ
Стрелец
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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