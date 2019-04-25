Герасимов заявляет о завершении военной фазы конфликта в Сирии

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Военная фаза конфликта в Сирии завершена, заявил на конференции в Москве начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В настоящее время военная фаза конфликта завершена. В течение двух лет при российской поддержке предотвращен распад сирийского государства, под контроль правительственных войск возвращена большая часть территории страны", - заявил он.

По его словам, "освобождено более 1400 населенных пунктов, в том числе города Алеппо, Пальмира, Дейр-Эз-Зор, Абу-Кемаль, Дерьа, 8 нефтяных и газовых полей. Уничтожены десятки тысяч боевиков, более 650 танков, около 3,5 тысячи орудий и минометов. Более 42 тысяч боевиков сложили оружие".