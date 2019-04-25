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25.04.2019
Lenta.ru

Названа новая опасность для космических полетов

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Источник изображения: Фото: Jin Liwang / Xinhua / Globallookpress.com

Ученые Университета Нью-Гемпшира в США выяснили, что полярное сияние представляет угрозу для искусственных спутников, летящих на низкой орбите. Атмосферное явление замедляет скорость космических аппаратов, что может привести к их падению на землю. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе эксперимента, проведенного 13 декабря 2015 года, исследователи запустили ракету с приборами для изучения процесса смещения термосферы в более высокие слои атмосферы. Исследователи выяснили, что воздействие на спутники оказывает определенный тип высотных полярных сияний, называемых дрейфующими к полюсам авроральными формами (Poleward Moving Auroral Forms, PMAF).

Магнитосферные токи, порождаемые повышенной солнечной активностью, выделяют джоулево тепло, в результате чего высшие слои атмосферы начинают локально расширяться. На высоте пролета низкоорбитальных спутников увеличивается плотность заряженных и нейтральных частиц, в результате чего аппараты, сталкиваясь с ними, начинают замедляться.

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Страны
США
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