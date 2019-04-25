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25.04.2019
ЦАМТО

США пренебрежительно относятся к международным договорам, заявил Сергей Шойгу

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Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 24 апреля. США демонстрируют пренебрежительное отношение к международным договоренностям и институтам. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на открытии VIII Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений. Это особенно актуально на фоне выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Немало и других примеров пренебрежительного отношения к многосторонним договоренностям и международным институтам", – сказал он.

В качестве примеров недобросовестного отношения Вашингтона к своим международным обязательствам С.Шойгу назвал отказ США от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также "фактический срыв нормальной работы Организации по запрещению химического оружия".

Кроме того, С.Шойгу напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно проводили операции на территории других стран без санкций ООН, отмечает "РИА Новости".

В своем выступлении С.Шойгу подчеркнул, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными.

"Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Северо-Атлантического альянса. В ее основе лежит принцип "сам придумал – сам в это и поверил". То есть сами придумали российскую угрозу – сами себя ею и пугают", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

По его словам, практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях, "ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны".

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