Герасимов заявил, что современным оружием сейчас могут обладать даже террористы

Начальник Генштаба ВС РФ также отметил, что без помощи России в 2015 году Сирия продержалась бы пару месяцев

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Террористы и незначительные по своему потенциалу государства обладают современным оружием и могут наносить серьезный ущерб противникам. Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В настоящее время даже незначительные по своему потенциалу государства и международные террористические организации могут обладать современным оружием и наносить значительный ущерб своим противникам", - отметил Герасимов, подчеркнув, что раньше такая возможность была "только у развитых в военном отношении государств".

По словам начальника Генштаба, наибольшее влияние на глобальную и региональную безопасность "оказывают факторы субъективного характера, обусловленные агрессивной направленностью политики США и их союзников".

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.