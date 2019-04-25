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25.04.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что США фактически сорвали нормальную работу ОЗХО

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: TASS/ASSOCIATED PRESS/Anonymous

По словам министра обороны РФ, в рамках организации создаются структуры для очередных фальсификаций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о пренебрежительном отношении США к многосторонним договоренностям и институтам, в том числе в части выполнения плана действий по иранской ядерной программе и фактическом срыве нормальной работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Немало и других примеров пренебрежительного отношения к многосторонним договоренностям и международным институтам. Во-первых, это отказ США от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Во-вторых, фактический срыв нормальной работы Организации по запрещению химического оружия", - отметил министр обороны, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Как подчеркнул Шойгу, в рамках ОЗХО создаются структуры для очередных фальсификаций, "которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств".

Организация по запрещению химоружия была создана в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрещении химоружия. Россия неоднократно заявляла о нестыковках к докладах ОЗХО, в том числе в документе по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне в 2017 году.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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