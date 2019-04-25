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25.04.2019
ТАСС

Патрушев призвал урегулировать использование новых технологий в военной сфере

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что они позволяют создавать средства нападения с использованием искусственного интеллекта, генетики и синтетических биовеществ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил необходимость урегулирования на международном уровне вопросов использования новых технологий в военной сфере.

"Считаем целесообразным как можно скорее мобилизовать силы мирового сообщества, прежде всего на площадке ООН, для выработки всеобъемлющей нормативной базы, которая предотвращала бы использование упомянутых [новых] технологий для подрыва национальной и международной безопасности", - подчеркнул Патрушев на церемонии открытия Московской конференции по международной безопасности. "Россия готова принять активное участие в этом процессе", - заверил он.

По словам секретаря Совбеза, современные технологии позволяют создавать средства нападения с использованием искусственного интеллекта, генетики и синтетических биовеществ. "Зачастую они не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения", - заметил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
25.04.2019 16:22
Вон в штатах и ещё паре стран обнаружился неуязвимый к любым противогрипковым средствам грибок со 100% летальностью через 60 суток после заражения. Это абсолютное оружие, т.к. грибок очень быстро засевает своими спорами всё в округе. Пришлось применять нетрадиционные меры, чтобы обеззаразить палату, где лежал больной. И можно не сомневаться, что штаты проводят интенсивные исследования по поиску средства спасения от этой напасти. Как только оно будет найдено, грибок может быть использован в гибридной войне против нас.
-1
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