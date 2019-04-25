Патрушев призвал урегулировать использование новых технологий в военной сфере

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что они позволяют создавать средства нападения с использованием искусственного интеллекта, генетики и синтетических биовеществ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил необходимость урегулирования на международном уровне вопросов использования новых технологий в военной сфере.

"Считаем целесообразным как можно скорее мобилизовать силы мирового сообщества, прежде всего на площадке ООН, для выработки всеобъемлющей нормативной базы, которая предотвращала бы использование упомянутых [новых] технологий для подрыва национальной и международной безопасности", - подчеркнул Патрушев на церемонии открытия Московской конференции по международной безопасности. "Россия готова принять активное участие в этом процессе", - заверил он.

По словам секретаря Совбеза, современные технологии позволяют создавать средства нападения с использованием искусственного интеллекта, генетики и синтетических биовеществ. "Зачастую они не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения", - заметил он.