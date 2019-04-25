Видео: ППШ и пистолет-пулемет Судаева испытали в современных условиях

Стрелки, никогда не бравшие в руки оружие времен Великой Отечественной войны, решили протестировать два культовых пистолета-пулемета.

Эксперимент, приуроченный к грядущему Дню Победы, провел телеканал "Звезда".

Бывшему сотруднику спецподразделений Сергею вручили ППШ. А увлекающемуся практической стрельбой Александру Кобзеву достался пистолет-пулемет Судаева.

Штатным оружием обоих во время службы был АК-74М.

Если обычно ППШ и ППС мы привыкли видеть в руках военных реконструкторов, воссоздающих бои Великой Отечественной войны, то здесь стрелки постарались воспроизвести условия современного боя.

Сергей остался доволен испытанием. Он отметил, что в дисковом магазине ППШ 71 патрон, а это хорошо, поскольку в первые 40 секунд боец выстреливает примерно такое количество.

- Мне оружие очень понравилось, оно стабилизируется во время стрельбы, сбалансированное, простое, к его эргономике можно быстро привыкнуть, - пояснил он. - Да, пистолет-пулемет тяжелый, да, магазин менять сложно, но оно оставляет приятные впечатления.

Не испытал особых трудностей и Александр Кобзев с ППС. Привычным был даже способ снаряжения магазина.

- Сегодня я почувствовал себя штурмовиком Великой Отечественной войны. Ведь именно для них в блокадном Ленинграде было налажено производство ППС. Он достаточно легкий. Было много нареканий к прикладу, но мне он показался удобным. Стрельба приятная, отдача практически не ощущается.

У авторов сюжета явно не было цели провести точное статистическое сравнение двух пистолетов-пулеметов в деле. Да и вели свой воображаемый бой стрелки плечом к плечу. По итогам испытаний победила дружба.

Олег Корякин