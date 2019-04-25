В Госдуме посоветовали послу США почитать про российский подводный флот

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Послу США в РФ Джону Хантсману следует почитать в Википедии о российском подводном флоте - он может находиться в боевой готовности под водой вблизи от авианосцев, которыми посол пригрозил России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее Хантсман напомнил России о двух авианосцах США, находящихся в Средиземное море, заявив, что каждый из них представляет "сто тысяч тонн международной дипломатии".

"Данному деятелю я бы хотел посоветовать. Пусть зайдёт в Википедию и почитает про подводный флот Российской Федерации. И пусть там на корабле внимательно в воду смотрят - не всплывет ли где-то рядом российская подводная лодка. Может быть, она где-то рядом находится, в нескольких минутах от того, чтобы какая-нибудь мощная торпеда не пустила его на дно со всеми кораблями", - сказал Шерин.

"Нам не важно, сколько тонн дипломатии находится над водой. Пусть американцы думают, сколько тонн под водой российских подводных лодок находится в боевой готовности с высокоточным разрушительным оружием", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что для всех, кто пытается говорить с Россией на языке силы, есть ответ.

"Мы рады за американцев, что у них есть авианосцы, которые плавают в Средиземном море, должны же они их как-то применять. Главное, чтобы у побережья Соединённых Штатов Америки не было под водой нескольких сотен или десятков тонн российских атомных подводных лодок, которые, возможно, могут там находиться. Поэтому пусть они там внимание своё обратят туда", - добавил парламентарий.