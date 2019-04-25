Герасимов заявил, что Россия не ведет никаких военных приготовлений

Генерал подчеркнул, что вооруженные силы РФ открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия не ведет никаких военных приготовлений, о которых пишет ряд русофобских СМИ, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"В заключение хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях, который сейчас активно тиражируется русофобскими СМИ и используется в развернутой антироссийской западной пропаганде", - сказал он.

Герасимов подчеркнул, что российские вооруженные силы открыты "как в вопросах решаемых ими задач, так и в подходах к обеспечению региональной и глобальной стабильности".

Генерал отметил, что страны Запада провоцируют внутригосударственную нестабильность, продвигая демократию путем так называемого гуманитарного вмешательства.

"Зачастую под предлогом продвижения демократии осуществляется так называемое гуманитарное вмешательство, провоцируется внутригосударственная нестабильность", - отметил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, для Запада уже стали нормой "односторонние действия в отношении других государств, проводимые без учета мнения их законных правительств и не санкционированные ООН".

Лишение возможности наносить ответные удары

США хотят с помощью своей глобальной ПРО лишить Россию и Китай возможности наносить ответные удары, добавил Герасимов.

Он напомнил, что ПРО создавалось для нейтрализации заявленной США угрозы применения баллистическое ракет Ираном и КНДР. Прогнозы о наращивании этими странами ракетных потенциалов не оправдались.

"Однако количество объектов американской противоракетной обороны в различных регионах мира увеличилось, и ориентированы они на подрыв возможностей России и Китая по нанесению ответных ударов", - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что Россия вынуждена реагировать на это, "разрабатывая, в первую очередь, меры противодействия противоракетной обороне". "Решения найдены не столь затратные, но высокоэффективные", - сказал генерал.

Глава Гентшаба ВС РФ подытожил, что выход Вашингтона из Договора по противоракетной обороне не стал вкладом в укрепление глобальной безопасности.

VIII Московская конференция по международной безопасности проходит 23-25 апреля. В ее повестке отражены наиболее значимые проблемы, возникающие при формировании взглядов на международную безопасность, пройдет обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Участники также обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. В ней принимают участие министры обороны не менее чем из 35 государств и свыше тысячи экспертов из более 100 стран.