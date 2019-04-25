Превосходит танки НАТО: в США назвали Т-14 революцией в танкостроении

В США в очередной раз высоко оценили характеристики российского танка Т-14. Конкурентов среди боевых машин НАТО у него нет.

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос посвятил аналитический материал танку Т-14. В заголовок он вынес вопрос: "Новый танк "Армата" - лучший в мире"? Ответ на него он дает утвердительный и обстоятельный, что называется по пунктам.

В начале статьи автор замечает, что новости о танке Т-14 появляются, чуть ли, не каждый месяц. То его оборудуют туалетами для экипажа, то покрывают корпус специальным противоскользящим материалом.

Одна из последних публикаций, на которую обращает внимание эксперт, рассказывает о 7,62-мм пулемете "Арматы". Он оснащен специальным устройством, позволяющим дистанционно перезаряжать оружие. Герметизация механизма защищает его от попадание воды внутрь электроспуска при атмосферных осадках или при преодолении водных препятствий. В арсенале Т-14 также есть тяжелый 12,7-мм пулеметом Корд, способный пробивать легкую броню.

Впечатляют автора и такие технические усовершенствования, как реактивная динамическая броня, необитаемая башня, ракеты с лазерным наведением.

"Мало кто сомневается в том, что Т-14 представляет собой революцию в танкостроении", - пишет автор.

Он отмечает, что "Армата" легко превосходит танки НАТО по огневой мощи, мобильности и живучести.

А связано это с серьезными различиями в военных доктринах России и США.

После Второй мировой войны в СССР сделал ставку на танки, которые помогали в защищать обширные евразийские рубежи.

США - морская нация, которая инвестирует в воздушные и морские военные технологии. И вершиной этого подхода можно считать ударные авианосные группировки.

Выигрывает "Армата" у конкурентов и в экономическом плане.

По предварительным оценкам, ее стоимость составляет четыре миллиона долларов, в отличие от шести миллионов за сопоставимый американский M1A2 Abrams. И все же серийный выпуск танков Т-14 для российского военного бюджета может обойтись очень дорого, считает эксперт.

Однако это не значит, что у "Арматы" нет будущего в российских сухопутных войсках. Можно найти компромиссные варианты. Например, сократить расходы, пожертвовав некоторыми функциями или модулями, такими как санузел для экипажа.

Олег Корякин