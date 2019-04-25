Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Московской конференции по безопасности

ЦАМТО, 24 апреля. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII Московской конференции по международной безопасности, официальное открытие которой состоялось 24 апреля.

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятие внесет вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Убежден, что нынешняя конференция пройдет в конструктивном ключе, послужит весомым вкладом в консолидацию усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в урегулировании региональных конфликтов и обеспечении глобальной безопасности, в осуществлении востребованных миротворческих миссий", – говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что высокий интерес к форуму свидетельствует о том, что он прочно вошел в число авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок в области безопасности. Глава государства подчеркнул, что московскую конференцию традиционно отличают солидный состав участников, содержательный обмен мнениями и широкий спектр обсуждаемых вопросов.

"В этом году в центре вашего внимания целый ряд актуальных тем, в числе которых содействие в восстановлении и нормализации жизни в Сирии и Ираке после разгрома террористических группировок, перспективы развития ситуации в Африке и на Ближнем Востоке", – подчеркнул президент России, пожелав участникам московской конференции плодотворной работы.